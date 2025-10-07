АЗПБ на Международните хранителни изложения: Среща на земеделието с хотелиерството и ресторантьорството

Асоциацията на земеделските производители в България /АЗПБ/ ще бъде стратегически център за бизнес контакти между български производители и ресторантьорския и хотелиерския сектор по време на 24-тото Международно хранително изложение 2025. Събитието ще се проведе от 12 до 15 ноември 2025 г. в Интер Експо Център (ИЕЦ), София.

Колективният щанд на АЗПБ в Зала 4 има за цел да улесни директното партньорство и да насърчи сътрудничеството между нейните членове и бизнеса, предлагащ крайния продукт на потребителите.

Качество, традиции и иновации от шест компании от малки и средни предприятия

Щандът на АЗПБ ще представи шест български земеделски производители, които са пример за устойчивост и контрол на качеството. Всички участници работят по модела на затворен цикъл на производство, което гарантира качество и контрол при производството на крайния продукт – решаващ фактор за всеки обект в ресторантьорския и хотелиерския сектор, поддържащ високи стандарти.

Сред представените участници са: Био Ферма „Розино“, която е отличена с европейската награда Best Organic Farmer – Female от EU Organic Awards 2025 и представя био млечни продукти, също така Био овцеферма в Долни Дъбник с модерно производство на био овче сирене. В сектора на месото и месните изделия, Орион ще демонстрира сурово-сушени продукти, произведени по концепцията „ПРЯСНО, ЧИСТО, МЕСТНО“, а Енола ще представи натурални месни продукти произведени без консерванти. Асортиментът се допълва от традиционните консервирани зеленчукови и плодови храни на Мазали и висококачествените вина от собствени лозя на ДеВина – лозя и вино.

Международните хранителни изложения предоставят идеална платформа, където представителите на хотелиерския и ресторантьорския бизнес могат да се запознаят с водещи български производители. Чрез тези срещи, хотелиерският и ресторантьорският бранш имат възможност да инвестират в повече от продукт – да инвестират в стратегически съюз. Този подход осигурява добавена стойност към предлаганите услуги и подкрепя устойчивото развитие на българското производство.

Международните хранителни изложения: Средата за растеж

АЗПБ потвърждава своя ангажимент да утвърждава българските земеделски производители. Изложението, което е най-мащабната платформа за храни и напитки в Югоизточна Европа и част от група изложения като БИО ЗОНА, МЕСОМАНИЯ, ПЪТЯТ НА МЛЯКОТО, БУЛПЕК и WINE & SPIRITS SHOW, предоставя уникалната възможност за професионален обмен и генериране на нов бизнес.

АЗПБ очаква представителите на ресторантьорския и хотелиерския бизнес на щанда в Зала 4 от 12 до 15 ноември, за да открият най-доброто от българските храни и да положат основите на успешно дългосрочно сътрудничество.