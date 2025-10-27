Въглеродно земеделие
Агропрогноза: Вегетацията на засетите есенници ще протича с умерени темпове

Мариана Климентиева
В края на октомври изтича агротехническият срок за сеитбата на зимните житни култури и в Южна България, а към момента е засята малка част от предвидените площи

През повечето дни от следващия седемдневен период агрометеорологичните условия ще се определят от неустойчиво време и температури близки и над климатичните норми. Очакваните валежи през последната седмица от октомври допълнително ще забавят сеитбата на зимните житни култури. Това съобщи Дукена Жолева, агрометеоролог при Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Сушата и последвалите наднормени валежи в началото на есента възпрепятстваха провеждането на предсеитбените обработки. Поради тези обективни причини в Северна България, с изключение на част от североизточните райони, са пропуснати агротехническите срокове за сеитбата на пшеницата. В края на октомври изтича агротехническият срок за сеитбата на зимните житни култури и в Южна България, а към момента е засята малка част от предвидените площи.

През следващия период вегетацията на засетите есенници ще протича с умерени темпове, при наличие на много добри влагозапаси в горните почвени слоеве – над 75-80% от ППВ. В края на октомври при посевите със зимни житни култури (Новачене, Добрич, Карнобат) ще протича фаза поникване и начално листообразуване.

Спиране на валежите и постепенно подобрение на  условията за провеждане на сезонните агротехнически мероприятия се очаква да започне в края на периода.

Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

