Агропрогноза: Вегетацията на засетите есенници ще протича с умерени темпове

В края на октомври изтича агротехническият срок за сеитбата на зимните житни култури и в Южна България, а към момента е засята малка част от предвидените площи

През повечето дни от следващия седемдневен период агрометеорологичните условия ще се определят от неустойчиво време и температури близки и над климатичните норми. Очакваните валежи през последната седмица от октомври допълнително ще забавят сеитбата на зимните житни култури. Това съобщи Дукена Жолева, агрометеоролог при Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Сушата и последвалите наднормени валежи в началото на есента възпрепятстваха провеждането на предсеитбените обработки. Поради тези обективни причини в Северна България, с изключение на част от североизточните райони, са пропуснати агротехническите срокове за сеитбата на пшеницата. В края на октомври изтича агротехническият срок за сеитбата на зимните житни култури и в Южна България, а към момента е засята малка част от предвидените площи.

През следващия период вегетацията на засетите есенници ще протича с умерени темпове, при наличие на много добри влагозапаси в горните почвени слоеве – над 75-80% от ППВ. В края на октомври при посевите със зимни житни култури (Новачене, Добрич, Карнобат) ще протича фаза поникване и начално листообразуване.

Спиране на валежите и постепенно подобрение на условията за провеждане на сезонните агротехнически мероприятия се очаква да започне в края на периода.