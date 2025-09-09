Въглеродно земеделие
Консултантите говорят

Агропрогноза: Валежи със стопанско значение в полските райони не се прогнозират

АктуалноАкценти
Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
2 Минути

През следващия период развитието на късните земеделски култури ще протича с ускорени темпове, присредноденонощни температури над климатичните норми. До края на първото десетдневие на септември при късните хибриди царевица, отглеждани при поливни условия, ще се наблюдава восъчна и пълна зрелост. Това съобщи Дукена Жолева, агрометеоролог при Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Вследствие наднормените летни температури, по-рано от обичайните срокове, белите винените сортове грозде ще достигат технологична зрелост, а част от ранните есенни сортове овошки, незасегнати от пролетните слани – беритбена зрелост (ябълки: Златна пармена, Джонатан, Червена превъзходна, Златна превъзходна, Канадска ренета и др).

Валежите през изтеклия период, с изключение на отделни места в южните и югоизточни райони, бяха под 10 l/m² и на фона на задълбочилата се суша не доведоха до съществена промяна в състоянието на  горните почвени слоеве. През следващия период валежи със стопанско значение в полските райони не се прогнозират. Сухата и сбита почва ще възпрепятства провеждането на дълбока оран и предсеитбените обработки на площите, предвидени за засяване с есенници.Голяма е вероятността за сериозни закъснения при сеитбата на зимна рапица. Агротехническият срок за сеитбата на рапицата е до края на второто десетдневие на септември.

През периода в полските райони условията ще бъдат подходящи за освобождаване на площите от късните окопни култури,за прибиране на гроздовата реколта и приключване жътвата на слънчогледа. Получените средни добиви от слънчоглед, вследствие продължителната лятна суша, са ниски – на много места в полските райони под 150 kg/dka.

СВЪРЗАНИ НОВИНИ
Агропрогноза: Очакват се средноденонощни температури над климатичните норми
Агропрогноза: Очакваните краткотрайни валежи няма да създадат уловия за подобрение на почвената влагозапасеност
Агропрогноза: Очакват се валежи без стопанско значение
Агропрогноза: Прогнозират се условия за градушки
ЕТИКЕТИ:
Avatar photo
Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

РЕКЛАМА

ВИДЕО

Свали мобилното приложение Farm Check и се увери в произхода на над 75 000  хранителни продукти.

Реклама

Реклама

Последни

АктуалноАкценти
Агропрогноза: Валежи със стопанско значение в полските райони не се прогнозират
Финансиране в земеделието
МЗХ съдейства на Областна администрация София-град за премахване на опасни дървета от...
АктуалноАкцентиДържавен Фонд Земеделие
ДФЗ отваря допълнителен прием за подаване на заявления за участие по схеми...
АктуалноАкцентиДържавен Фонд Земеделие
До 19 септември се приемат заявления за втори транш за угояване на...
АктуалноАкцентиБизнес & Индустрия
Анализ на НСИ: 470 985 са нефинансовите предприятия в България през 2024...

Седмичен бюлетин

Запиши се за седмичния бюлетин на Агрозона.

Моля изчакайте секунда ...

Благодарим ви, че се регистрирахте!

Реклама

Реклама