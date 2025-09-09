Агропрогноза: Валежи със стопанско значение в полските райони не се прогнозират

През следващия период развитието на късните земеделски култури ще протича с ускорени темпове, присредноденонощни температури над климатичните норми. До края на първото десетдневие на септември при късните хибриди царевица, отглеждани при поливни условия, ще се наблюдава восъчна и пълна зрелост. Това съобщи Дукена Жолева, агрометеоролог при Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Вследствие наднормените летни температури, по-рано от обичайните срокове, белите винените сортове грозде ще достигат технологична зрелост, а част от ранните есенни сортове овошки, незасегнати от пролетните слани – беритбена зрелост (ябълки: Златна пармена, Джонатан, Червена превъзходна, Златна превъзходна, Канадска ренета и др).

Валежите през изтеклия период, с изключение на отделни места в южните и югоизточни райони, бяха под 10 l/m² и на фона на задълбочилата се суша не доведоха до съществена промяна в състоянието на горните почвени слоеве. През следващия период валежи със стопанско значение в полските райони не се прогнозират. Сухата и сбита почва ще възпрепятства провеждането на дълбока оран и предсеитбените обработки на площите, предвидени за засяване с есенници.Голяма е вероятността за сериозни закъснения при сеитбата на зимна рапица. Агротехническият срок за сеитбата на рапицата е до края на второто десетдневие на септември.

През периода в полските райони условията ще бъдат подходящи за освобождаване на площите от късните окопни култури,за прибиране на гроздовата реколта и приключване жътвата на слънчогледа. Получените средни добиви от слънчоглед, вследствие продължителната лятна суша, са ниски – на много места в полските райони под 150 kg/dka.