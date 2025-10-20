Агропрогноза: В по-голямата част от полските райони ще се наблюдава подобряване на агрометеорологичните условия

Очаква се към средата и втората половина на прогнозния период да се съдздат подходящи условия за провеждане на предсеитбени обработки на земеделските площи, предвидени за засяване със зимни житни култури

Падналите проливни дъждове през първото десетдневие на октомври в Северна, Централна и Източна България надвишиха климатичните норми на много места в полските райони на страната и усложниха агрометеорологичните условия. На местата с интензивни валежи в Северна България настъпи преовлажняване на горните почвени слоеве, което силно затрудни провеждането на агротехнически дейности, необходими при подготовка на почвата за сеитба на есенниците. Очаквано се повиши и влагозапасеността в еднометровия почвен слой. Това съобщи агр. инж. Маринов, агрометеоролог при Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

През следващия период съществени валежи не се очакват и в по-голямата част от полските райони на страната ще се наблюдава постепенно подобряване на агрометеорологичните условия. Очаква се към средата и втората половина на прогнозния период да се съдздат подходящи условия за провеждане на предсеитбени обработки на земеделските площи, предвидени за засяване със зимни житни култури.

Усложнените агрометеорологични условия в по-голямата част от полските райони на страната са причина за закъснение и пропускане на оптималните агротехнически срокове за сеитбата на пшеницата и ечемика.

През периода ще преключи гроздобера на късните винени сортове грозде (Мавруд, Широка мелнишка и др.) и прибирането на реколтата от късно зреещите сортове овошки.