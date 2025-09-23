Агропрогноза: Условията ще бъдат подходящи за прибирането на плодовата и гроздова реколта

През повечето дни от следващия период агрометеорлогичните условия ще се определят от наднормени средноденонощни температури

Падналите валежи през второто десетдневие на месец септември са локални и под нормите за периода, с изключение на отделни места в Североизточна България, където се очаква и подобряване на условията за почвообработки, свързани със сеитбата на есенните култури. Това съобщи Любомир Маринов , агрометеоролог при Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Отчетените средноденонощни температури бяха над нормите и създадоха условия за достигане на технологична зрелост при винените сортове грозде, а ранните есенни сортове овошки преминаха във фаза беритбена зрелост.Късните хибриди царевица приключиха развитието си.

През повечето дни от следващия период агрометеорлогичните условия ще се определят от наднормени средноденонощни температури, което ще доведе до ускорено развитие при късните зеленчуци и при къснозреещите овощни видове. Очакваните през прогнозния период валежи ще са локални и няма да повишат нивата на почвените влагозапаси. В голяма част от полските райони на страната не се очаква промяна в условията за качествено провеждане на агротехнически дейности, което ще забави сеитбата на есенниците.

През периода условията ще бъдат подходящи за освобождаване на площите от късните окопни култури, както и за прибирането на плодовата и гроздова реколта.