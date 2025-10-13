Въглеродно земеделие
Агропрогноза: Съществени валежи не се прогнозират

По-подходящи условия за преключване гроздобера на късните винени сортове грозде (Мавруд) и прибиране на реколтата от есенно-зимните сортове овошки ще има в средата на периода

След климатичните аномалии през изтеклия седемдневен период през следващия –  се очаква постепенна, положителна, промяна в агрометеорологичните условия. Това съобщи Дукена Жолева, агрометеоролог при Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Падналите проливни дъждове през първото десетдневие на октомври, надвишили на много места в страната два, а в Северна България– три пъти климатичните норми : Ловеч – 152 l/m² (296%), Плевен – 167l/m² (342%), В.Търново – 187l/m² (351%), Разград– 171 l/m² (302%), Русе – 254 l/m² (450%), преовлажниха горните почвени слоеве и повишиха нивото на влагозапасите в 50 и 100сmслой. Неблагоприятните агрометеорологични условия – засушаването и последвалите наднормени валежи през първото десетдневие на октомври възпрепятстваха провеждането на сезонните почвообработки.

През следващия  период в по-голямата част от страната, с изключение на места в крайните югозападни райони, повишеното съдържание на влага в горните почвени слоеве ще забави провеждането на предсеитбените обработки на площите предвидени за засяване със зимни житни култури. Поради тази причина се очакват сериозни закъснения, след агротехническият срок, при сеитбата на пшеницата и ечемика в Северна България. В началото на второто десетдневие на октомври изтича оптималния срок за сеитба на зимните житни култури в Дунавската равнина.

През периода съществени валежи не се прогнозират. По-подходящи условия за преключване гроздобера на късните винени сортове грозде (Мавруд) и прибиране на реколтата от есенно-зимните сортове овошки ще има в средата на периода.

Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

