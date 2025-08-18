Агропрогноза: Очакват се валежи без стопанско значение

Поради настъпилото трайно засушаване, част от церевичните посеви изсъхнаха, а други бяха силажирани

Падналите през първото десетдневие на месец август валежи бяха основно в западната част на страната и са закъснели за преодоляване на дефицита на влага при земеделските култури. В по-голямата част от полските райони на страната отсъства продуктивна влага в еднометровия почвен слой. Поради настъпилото трайно засушаване, част от церевичните посеви изсъхнаха, а други бяха силажирани. При част от посевите със слънчоглед се констатираха недобре развити пити и частично или пълно изсъхване. Това съобщи агр. инж. Маринов, агрометеоролог при Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

През следващия период агрометеорлогичните условия ще се определят от температури близки и малко над нормите без екстремни стойности и валежи без стопанско значение.

Ранните хибриди царевица приключиха развитието си, средноранните ще са във фаза восъчна зрелост, а при късните ще се наблюдават фазите наливане на зърното и млечна зрелост. При слънчогледа масово ще настъпи фаза узряване. Гроздето при ранните сортове лози е узряло, а по-късните са в процес на зреене. Овошките ще са в процес на формиране на цветните пъпки за следващата година, а при червените винени сортове лози ще продължи прошарване на зърната.

Прогнозираните агрометеорлогични условия ще окажат неблагоприятно въздействие върху зеленчуковите култури от късното производство – зеле, фасул, краставици, домати и ще наложат увеличение в поливните норми при отглеждането им. В лозовите насаждения се очакват повреди по зърната на гроздето от акари и шарен гроздов молец. Сухото и горещо време ще ограничи развитието на гъбни болести с изключение на брашнестата мана при зеленчуците.

Желателно е растителнозащитните дейности да се провеждат през хладните часове на денонощието и с препарати с подходящ карантинен срок, съобразен с периода на зреене на културите.

Остава повишен рискът от пожари при провеждането на различните агротехнически дейности.