Агропрогноза: Очакват се средноденонощни температури над климатичните норми

През периода последните фази от развитието на късните земеделски култури ще протичат с ускорени темпове

След задълбочилата се лятна суша падналите валежи в края на вторто и през първата половина от третото десетдневие на август бяха неравномерно разпределени и закъснели за голяма част от късните земеделски култури, отглеждани при неполивни условия. На отделни места в Горнотракийската низина, в централните и източните райони, са измерени количества над30 – 40l/m², (Пазарджик – 31l/m², Добрич – 30l/m², Ст. Загора – 49l/m², Карнобат – 47l/m²), които подобриха състоянието на горния почвен слой и условията са провеждане на дълбока оран. Това съобщи Дукена Жолева, агрометеоролог при Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

В  началото на септември започват агротехническите срокове за сеитбата на рапица.

През периода последните фази от развитието на късните земеделски култури ще протичат с ускорени темпове, при средноденонощни температури над климатичните норми. В началото на септември при среднокъсните хибриди царевица, отглеждани при поливни условия, ще се наблюдава восъчна и пълна зрелост, а при късните хибриди – преход от млечна към восъчна зрелост. Слънчогледът много по-рано от обичайните срокове встъпи в техническа зрелост. Реколтата от царевица и слънчоглед, вследствие продължителната лятна суша, на много места в страната е компрометирана.

По-подходящи условия за освобождаване на площите от късните окопни култури ще се съдават през втората половина от периода.

Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

