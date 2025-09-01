Агропрогноза: Очакват се средноденонощни температури над климатичните норми

През периода последните фази от развитието на късните земеделски култури ще протичат с ускорени темпове

След задълбочилата се лятна суша падналите валежи в края на вторто и през първата половина от третото десетдневие на август бяха неравномерно разпределени и закъснели за голяма част от късните земеделски култури, отглеждани при неполивни условия. На отделни места в Горнотракийската низина, в централните и източните райони, са измерени количества над30 – 40l/m², (Пазарджик – 31l/m², Добрич – 30l/m², Ст. Загора – 49l/m², Карнобат – 47l/m²), които подобриха състоянието на горния почвен слой и условията са провеждане на дълбока оран. Това съобщи Дукена Жолева, агрометеоролог при Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

В началото на септември започват агротехническите срокове за сеитбата на рапица.

През периода последните фази от развитието на късните земеделски култури ще протичат с ускорени темпове, при средноденонощни температури над климатичните норми. В началото на септември при среднокъсните хибриди царевица, отглеждани при поливни условия, ще се наблюдава восъчна и пълна зрелост, а при късните хибриди – преход от млечна към восъчна зрелост. Слънчогледът много по-рано от обичайните срокове встъпи в техническа зрелост. Реколтата от царевица и слънчоглед, вследствие продължителната лятна суша, на много места в страната е компрометирана.

По-подходящи условия за освобождаване на площите от късните окопни култури ще се съдават през втората половина от периода.