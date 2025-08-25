Агропрогноза: Очакваните краткотрайни валежи няма да създадат уловия за подобрение на почвената влагозапасеност

Остава повишен риска от пожари при провеждането на различните агротехнически дейности

През второто десетдневие на месец августрагеистрираните взалежи бяха с локален характер. Валежи със стопанско значение бяха отчетени в някои полски райони на Предбалкана, Лудигорието, Югоизточна България и централната част на Тракийската низина. В комбинация с наднормените средноденонощни температури през периода, тенденцията към засушаване се запази.Това съобщи агр. инж. Маринов, агрометеоролог при Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

През следващия период агрометеорлогичните условия ще се определят от средноденонощни температури около и над нормите. Очакваните локални и краткотрайни валежи няма да създадат уловия за подобрение на почвената влагозапасеност, в резултат на което не се прогнозира подобрение на условията за извършване на качествена подготовка на площите за сеитба на есенни култури.

Продължава жътвата при ранните хибриди царевица, а при късните ще се наблюдават фазите млечна и восъчна зрелост. В средата на месеца започна жътвата на узрелите посеви със слънчоглед (Агростанции – Кнежа, Новачене, Николаево). Гроздето при ранните десертни сортове лози е узряло, а при по-късните е в процес на зреене. При червените винени сортове лози ще продължи прошарване на зърната.

Растителнозащитните дейности трябва да бъдат насочени срещу шарения гроздов молец, плодовите червеи и брашнестите мани.

Остава повишен риска от пожари при провеждането на различните агротехнически дейности.