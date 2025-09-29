Агропрогноза: Очаква се съществена промяна в агрометеорологичните условия

През периода, след продължителното засушаване, в Западна България се прогнозират валежи със стопанско значение

През следващия период се очаква съществена промяна в агрометеорологичните условия. До края на септември и началото на октомври те ще се определят от неустойчиво и хладно за сезона време. Това съобщи Дукена Жолева, агрометеоролог при Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

През периода, след продължителното засушаване, в Западна България се прогнозират валежи със стопанско значение, подобрение състоянието на горните почвени слоеве и на условията за провеждане на сезонните почвообработки.

В североизточните и южните райони валежите, на фона на засушаването, ще бъдат недостатъчни и няма да доведат до съществена промяна в условията за провеждането на дълбока оран и на предсеитбени обработки на площите предвидени за засяване с есенници. Поради тази обективна причина сеитбата на зимна рапица е под въпрос. Вследствие продължителното засушаване са пропуснати агротехническите срокове, през септември, за сеитбата на тази маслодайна култура

В края на септември голяма част от късните червени винени сортове грозде, вследствие наднормените летни температури, ще достигат технологична зрелост, а по-ранните есенни сортове овошки (ябълки: Златна пармена, Джонатан, Червена превъзходна, Златна превъзходна, Канадска ренета) – беритбена зрялост.

През периода в полските райони критични минимални температури за зеленчуковите култури от късното производство не се прогнозират, което е предпоставка за реколтиране на допълнителна продукция от културите подлежащи на осланяване (домати, пипер, тиквички, корнишони и др.).