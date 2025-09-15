Въглеродно земеделие
Агропрогноза: Има вероятност от закъснение при сеитбата на рапица заради настъпилото засушаване

Мариана Климентиева
През следващия  период агрометеорлогичните условия ще се определят от средноденонощни температури около и над нормата

Падналите валежи през първото десетдневие на месец септември са локални, под нормата за периода, а на отделни места в централната и източната част на страната и без стопанско значение. Средноденонощните температури са над нормата и това създаде условия за ускорено развитие на късните земеделски култури, като голяма част от винените сортове и ранните сортове овошки преминаха във фази технологична и беритбена зрелост. При късните хибриди царевица се наблюдаваха фазите восъчна и пълна зрелост. Това съобщи Любомир Маринов  , агрометеоролог при Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

През следващия  период агрометеорлогичните условия ще се определят от средноденонощни температури около и над нормата. Очакват се валежи в началото на прогнозния период, които ще бъдат с локален характер, краткотрайни и няма да създадат уловия за съществено подобряване на почвената влагозапасеност. В голяма част от полските райони на страната не се прогнозира съществена промяна на агрометеорологичните условия, които да позволят провеждане на качествена подготовка на площите за сеитба на есенни култури.

Условията ще позволяват да продължи жътвата при средноранните хибриди царевица, а късните ще встъпят във фаза пълна зрелост. Има вероятност от закъснение при сеитбата на рапица поради ограничения във възможността за обработка на площите за сеитба заради настъпилото засушаване.

Продължава освобождаването на площите заети с късни окопни култури, както и прибирането на реколтата от лозовите и овощните насаждения.

Остава повишен рискът от пожари при провеждането на различните агротехнически дейности.

Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

