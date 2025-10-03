Въглеродно земеделие
АЧС ескалира с 3275 нови случая в Европа

Мариана Климентиева
Мариана Климентиева
Африканската чума по свинете (АЧС) продължава да държи Европа в напрежение през 2025 г., като броят на регистрираните огнища рязко е скочил. Според актуални данни на Института „Фридрих Льофлер“ (FLI), цитирани от Дружеството за информация за селскостопанските пазари (AMI), към 10 септември 2025 г. в Европа са регистрирани общо 8630 огнища на АЧС – впечатляващо увеличение с 3275 случая спрямо същия период на предходната година.

Повечето огнища са регистрирани в Полша, следвана от Германия, Латвия и Унгария. Болестта се разпространява предимно сред популациите на диви свине, докато домашните свине рядко се заразяват. Изключение прави Румъния, където вече са регистрирани 319 случая при домашни свине.

В Германия огнищата на АЧС при диви свине са концентрирани в Хесен, Северен Рейн-Вестфалия, Рейнланд-Пфалц и Баден-Вюртемберг. В Северен Рейн-Вестфалия наскоро бяха съобщени случаи в областите Зиген-Витгенщайн и Олпе. Настоящият брой на заразените диви свине там е 165. В източногерманските провинции мерките за контрол дават резултат: След първото огнище на АЧС в Бранденбург през 2020 г. броят на случаите в Източна Германия е значително намален, а зоните с ограничен достъп вече са значително намалени.

Източник: Euromeatnews

Автор: Мариана Климентиева
Мариана Климентиева е магистър по „Журналистика“ в Софийски университет "Климент Охридски". Кариерата ѝ започва през 2004 г. Работила е за водещи печатни и онлайн издания, сред които в."Телеграф", в."Монитор", stolica.bg, economic.bg. Специализира в ресори като земеделие, икономика и актуални новини, като се стреми винаги да поднася задълбочена и обективна информация. В Аgrozona приоритет са й теми, свързани със съвременните тенденции в земеделието, устойчиво развитие, иновации в аграрните технологии и европейски политики за селските райони.

ВИДЕО

