АЧС ескалира с 3275 нови случая в Европа

Африканската чума по свинете (АЧС) продължава да държи Европа в напрежение през 2025 г., като броят на регистрираните огнища рязко е скочил. Според актуални данни на Института „Фридрих Льофлер“ (FLI), цитирани от Дружеството за информация за селскостопанските пазари (AMI), към 10 септември 2025 г. в Европа са регистрирани общо 8630 огнища на АЧС – впечатляващо увеличение с 3275 случая спрямо същия период на предходната година.

Повечето огнища са регистрирани в Полша, следвана от Германия, Латвия и Унгария. Болестта се разпространява предимно сред популациите на диви свине, докато домашните свине рядко се заразяват. Изключение прави Румъния, където вече са регистрирани 319 случая при домашни свине.

В Германия огнищата на АЧС при диви свине са концентрирани в Хесен, Северен Рейн-Вестфалия, Рейнланд-Пфалц и Баден-Вюртемберг. В Северен Рейн-Вестфалия наскоро бяха съобщени случаи в областите Зиген-Витгенщайн и Олпе. Настоящият брой на заразените диви свине там е 165. В източногерманските провинции мерките за контрол дават резултат: След първото огнище на АЧС в Бранденбург през 2020 г. броят на случаите в Източна Германия е значително намален, а зоните с ограничен достъп вече са значително намалени.

