3 дни Street food festival провеждат в Пловдив

Фестивал за улична храна и музика- Street food festival & music провеждат от утре в Пловдив. Събитието ще продължи общо три дни от 23 до 26 юли включително.

В рамките на фестивала, който ще се състои на пл. Централен, ще се проведат много кулинарни демонстрации. Посетителите му ще могат да се насладят на вкусни храни, напитки и всичко това, докато се любуват на специално подбраната за деня музикална програма.

Голямата изненада на организаторите тази година е участието на световноизвестната денс формация Capella official, които ще пристигнат в Пловдив, за да изпеят пред феновете си най- големите си хитове като U Got 2 Let The Music, U & Me и Tell Me The Why.

Част от програмата на събитието ще бъдат и известните и обичани български изпълнители като Орлин Павлов, Милена Славова, Обратен ефект, DEEP ZONE project, Керана и космонавтите, Wosh MC и още много други. Държавен куклен театър Пловдив и Куклен театър Мале- мале/ Puppet Theatre Malle-malle също ще се присъединят към празненството и ще зарадват посетителите на фестивала.

За повече полезна информация, харесайте страницата ни във Фейсбук