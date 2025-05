20 май: Денят на пчелите – Вдъхновени от природата, те подхранват живота на планетата

От полето до трапезата: Как ролята на пчелите влияе на нашето здраве и продоволствена сигурност

На 20 май както всяка година се отбелязва Световният ден на пчелите. Тазгодишната тема за опазването им е под мотото Bee Inspired by Nature to Nourish Us All – Вдъхновени от природата, те подхранват живота на планетата. Това послание подчертава значителната роля, която пчелите и другите опрашители играят в агрохранителните системи и здравето на екосистемите на нашата планета, съобщи Министерство на околната среда и водите.

Всъщност опрашителите са все по-застрашени от загуба на местообитания, неустойчиви земеделски практики, изменение на климата, замърсяване и инвазивни видове. Намаляването на популациите им застрашава видовото разнообразие, производството на храни, увеличава разходите и изостря продоволствената несигурност, особено за селските общности.

Опрашването е от съществено значение за агрохранителните системи, като подпомага производството на повече от 75% от световните култури, включително плодове, зеленчуци, ядки и семена. В допълнение към увеличаването на добивите, опрашителите подобряват качеството и разнообразието на храните.

На днешния ден и в България се провеждат форуми и кампании, насочени към стимулиране на обмена на научен и практически опит и знания, представяне на иновативни инициативи в областта на устойчивото пчеларство и опрашването, вдъхновяване за глобални действия за земеделски практики, благоприятни за опрашителите, и координиране на усилията за опазване и защита на опрашителите по целия свят.

Световният ден на пчелите е обявен на 20 декември 2017 г. с резолюция на Общото събрание на ООН в Ню Йорк и е гласуван от 115 държави, включително всички в Европейския съюз. Повече от 200 000 животински вида са опрашители, по-голямата част от които са диви, включително пеперуди, мухи, птици, прилепи и повече от 20 000 вида пчели. Денят подчертава важността от защитата на опрашителите, които осигуряват постоянно наличие на плодове и зеленчуци, които хората консумират.

Всеки може да е полезен за пчелите, опрашителите, екосистемите и себе си чрез най-обикновени действия:

Присъединете се към отбелязване за Световния ден на пчелите;

Засадете подходящи за пчелите цветя и растения във и около дома си или двора си;

Засадете живи плетове;

Оставете опрашителите да летят, без да ги убивате умишлено;

Създайте пчелни къщи/ хотели за насекоми;

Изберете органични и устойчиви храни;

Купувайте мед и пчелни продукти на производители;

Избягвайте употребата на вредните химикали и пестициди;

Оставете/пазете местата за гнездене на земните пчели.