117 години независимост! Честит празник, България!

Честит 22 септември – Ден на Независимостта на България!

Днес България чества един от най-значимите си национални празници – 117 години от обявяването на Независимостта. На тази дата през 1908 г. във Велико Търново княз Фердинанд I прогласява Манифеста, с който българската държава се обявява за напълно суверенна и независима от Османската империя. Този исторически акт слага край на половинвековната дипломатическа борба след Освобождението през 1878 г.

Обявяването на независимостта не е еднократен акт, а кулминация на дълъг и сложен процес. Въпреки че България е освободена от руските войски, Берлинският договор от 1878 г. я оставя като трибутарно (васално) княжество на Османската империя. През следващите десетилетия страната изгражда своите институции, армия и икономика, но постоянно се сблъсква с ограниченията и намесата на Великите сили.

Ключовият момент настъпва през есента на 1908 г., когато в Европа настъпват политически сътресения. Младотурската революция в Османската империя създава вакуум във властта, а Австро-Унгария анексира Босна и Херцеговина. България се възползва от тази ситуация и на 22 септември в църквата “Св. Четиридесет мъченици” във Велико Търново е прочетено съдбоносното послание. С този смел ход България се превръща в царство, а княз Фердинанд I приема титлата цар на българите.

Независимостта на България е провъзгласена с ” Манифест към българския народ”, написан от министър- председателя Александър Малинов и подписан от княз Фердинанд.

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!