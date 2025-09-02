Работещи служители от 18 свинекомплекса от Асоциацията на индустриалното свиневъдство в България ще посетят Smart Poultry & Pig World

Работещи служители и работници от 18 свинекомплекса членове на Асоциацията на индустриалното свиневъдство в България (АИСБ) ще посетят на 10 и 11 септември във форума Smart Poultry & Pig World. Значимото събитие за свиневъдния бранш ще се проведе в Интер Експо Център, София. Събитието се организира с подкрепата на Асоциацията на индустриалното свиневъдство в България.
Асоциацията на индустриалното свиневъдство в България работи активно с експертите на Министерство на земеделието и храните в дирекции „Животновъдство”, „Развитие на селските райони” и „Държавни помощи и регулации”, „Агростатистика” и ОД ,,Земеделие”. В Държавен Фонд,,Земеделие“ – Разплащателна агенция с дирекция „Държавни помощи” – отдел ”Инвестиционни схеми за подпомагане” и отдел „Краткосрочни схеми за подпомагане”. В Българска агенция по безопасност на храните – с дирекции „Здравеопазване и хуманно отношение към животните” и „Контрол на ВМП”. АИСБ извършва своята развъдна дейност със сътрудничество и контрол от Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството.
Поддържат се контакти с Тракийски университет – Стара Загора и с Аграрния университет в Пловдив, с Институт по животновъдни науки в Костинброд, Земеделски институт в Шумен, Земеделски институт в Стара Загора, с Национална служба за съвети в земеделието и др.
АИСБ работи в сътрудничество с Асоциация на свиневъдите в България, Съюз на птицевъдите в България, Съюз на производителите на комбинирани фуражи, Съюз на животновъдите в България, Асоциация на земеделските производители в България, Асоциация на месопреработвателите и всички Развъдни организации в животновъдството.
В сдружението членуват 14 юридически лица и в осемнадесет свинекомплекса се отглеждат над 75% от свинете в България.
- „БОНИХОЛДИНГ” АД;
- „АГРО СИП” ООД – 3 БРОЯ СВИНЕФЕРМИ;
- „МАНЕКС СЪН” АД – ЕДНА СВИНЕФЕРМА;
- „АЯКС- 95 “ ООД– ЕДНА СВИНЕФЕРМА;
- „АЯКС- 1” ООД – 2 БРОЯ СВИНЕФЕРМИ;
- „СВИНЕКОМПЛЕКС БРЪШЛЕН”АД– ЕДНА СВИНЕФЕРМА;
- „БОНИ ФЕРМА ШУМЕН” АД– ЕДНА СВИНЕФЕРМА;
- „БОНИ ФЕРМА НИКОЛА КОЗЛЕВО” АД– ЕДНА СВИНЕФЕРМА;
- „БОНИ ФЕРМА БРЕСТАК” АД– ЕДНА СВИНЕФЕРМА;
- „БОНИ ФЕРМА КРУМОВО ГРАДИЩЕ”АД–ЕДНА СВИНЕФЕРМА;
- „БОНИ ФЕРМА ЗИМЕН” АД– ЕДНА СВИНЕФЕРМА;
- ,,БОНИ ФЕРМА ПЛЕВЕН” АД– ЕДНА СВИНЕФЕРМА;
- ,,БОНИ ФЕРМА ЛЕВСКИ” АД– ЕДНА СВИНЕФЕРМА;
- ,,АГРОТАЙМ“ ЕООД– ТРИ СВИНЕФЕРМА.
Изложенията и конференциите в сектора на свиневъдството не само ще подпомагат бизнеса и насърчават иновациите, но ще създават среда за обмен на идеи, внедряване на устойчиви практики и подобряване на конкурентоспособността на бранша
Участието на 18-те свинекомплекса в „Smart Poultry & Pig World“ е ясен знак за обединените усилия на сектора в посока модернизация и устойчиво развитие. Форумът ще бъде не само място за обмен на опит и добри практики, но и отправна точка за нови партньорства и идеи, които да подпомогнат бъдещето на свиневъдството в България.
ПРОГРАМА
Сряда, 10 Септември 2025 г.
|Час
|Тема/събитие
|Лектор
|09:00-09:45
|Регистрация на участниците
|10:00:10:30
|Официално откриване на събитието
|🐔 11:00-11:30
|Селекция за повече яйца с най-високо качество
|Dr. Matthias Schmutz
|Генетика
|🐷 11:30-12:00
|Ролята на изкуствения интелект в съвременното свиневъдство
|Serhii Shevchenko, PIC Europe
|Иновация
|🐔+🐷 12:00 – 12:30
|Smart solutions for saving on energy costs in your farms
|Jan Rovers, Fancom B.V.
|Екология
|12:30- 13:30
|Обяд, кафе пауза
|🐔+🐷 13:30-14:15
|Възможности за финансиране по новата обща селскостопанска политика през периода 2028-2034 г.
|Д-р Лозана Василева- Заместник министър на МЗХ
|🐔 14:15 – 14:45
|Новости при превенцията на инфекциозния бронхит
|Д-р Золтан Сабо / Zoltan Szabo “
|Animal Health
|🐔14:45 – 15:15
|Устойчивост чрез ефективно компостиране на птичи тор
|TBH
|GREEN
|🐷 15:15 – 15:45
|Практически мениджмънт:
Как да отбием 40 прасета от свиня за година
|TBH
|Екология
|🐔+🐷 15:45- 16:15
|Оценка на антимикотоксичното средство за намаляване на биодостъпността на микотоксините при домашни птици и свине: Доказателства от токсикокинетични проучвания
|Dr. Insaf Riahi
|Animal Health
|19:30
|Smart World Awards
Четвъртък, 11 Септември 2025 г.
|🐷 10:00 – 10:30
|Future Precision Farming
|Jeroen Lammers, Vencomatic Group B.V. Нидерландия
|SMART
|🐔+🐷 10:30- 11:15
|Мениджмънт на токсините при моногастрични животни. Как да се справим със стреса от ендотоксини и екзотоксини?
|Dr. Philipp Heseker
|WELLFARE
|🐔+🐷 11:15-11:45
|Съвременни тенденции при електронното хранене на свине
|Marian Konezs, Agrisys Denmark
|SMART
|🐔+🐷 11:45 – 12:15
|Влияние на замърсената питейна вода върху здравния статус при свине и птици. Технологии за пречистване на повърхностни води от естествени и изкуствени водоеми
|инж. Ароа Джовер, Водни технологии
Университет на Валенсия, Испания
|GREEN
|12:15- 13:15
|Обяд
|🐔+🐷 13:15-13:45
|Подкрепа за индустриалното животновъдство по СПРЗ 2023-2027
|Елена Иванова
|🐔+🐷 13:45-14:15
|Новите изисквания на ЕК за устойчивост и тяхното въздействие върху хранително-вкусовата индустрия
|Цветан Илиев
|14:15 – 14:30
|Кафе Пауза
|🐔+🐷 14:30- 15:15
|Въвеждането на екологични, хуманни и етични норми в животновъдството и тяхното икономическо въздействие
|
Ивайло Гълъбов
|SMART/ GREEN/ WELLFARE
|🐔+🐷 15:15- 16:00
|Дискусионен панел “Бъдещето на българското животновъдство: перспективи за устойчиво развитие“
|Модератор Петя
|16:30- 18:00
|Заключителен коктейл
Очакваме ви там!