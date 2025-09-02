Работещи служители от 18 свинекомплекса от Асоциацията на индустриалното свиневъдство в България ще посетят Smart Poultry & Pig World

Въглеродно земеделие
Работещи служители и работници от 18 свинекомплекса членове на Асоциацията на индустриалното свиневъдство в България (АИСБ) ще посетят на 10 и 11 септември във форума Smart Poultry & Pig World. Значимото събитие за свиневъдния бранш ще се проведе в Интер Експо Център, София. Събитието се организира с подкрепата на Асоциацията на индустриалното свиневъдство в България.

Асоциацията на индустриалното свиневъдство в България работи активно с експертите на Министерство на земеделието и храните в дирекции „Животновъдство”, „Развитие на селските райони” и „Държавни помощи и регулации”, „Агростатистика” и ОД ,,Земеделие”. В Държавен Фонд,,Земеделие“ – Разплащателна агенция с дирекция „Държавни помощи” – отдел ”Инвестиционни схеми за подпомагане” и отдел „Краткосрочни схеми за подпомагане”. В Българска агенция по безопасност на храните – с дирекции „Здравеопазване и хуманно отношение към животните” и „Контрол на ВМП”. АИСБ извършва своята развъдна дейност със сътрудничество и контрол от Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството.

Поддържат се контакти с Тракийски университет – Стара Загора и с Аграрния университет в Пловдив, с Институт по животновъдни науки в Костинброд, Земеделски институт в Шумен, Земеделски институт в Стара Загора, с Национална служба за съвети в земеделието и др.

АИСБ работи в сътрудничество с Асоциация на свиневъдите в България, Съюз на птицевъдите в България, Съюз на производителите на комбинирани фуражи, Съюз на животновъдите в България, Асоциация на земеделските производители в България, Асоциация на месопреработвателите и всички Развъдни организации в животновъдството.

В сдружението членуват 14 юридически лица и в осемнадесет свинекомплекса се отглеждат над 75% от свинете в България.

  1. „БОНИХОЛДИНГ” АД;
  2. „АГРО СИП” ООД – 3 БРОЯ СВИНЕФЕРМИ;
  3. „МАНЕКС СЪН” АД – ЕДНА СВИНЕФЕРМА;
  4. „АЯКС- 95 “ ООД– ЕДНА СВИНЕФЕРМА;
  5. „АЯКС- 1” ООД – 2 БРОЯ СВИНЕФЕРМИ;
  6. „СВИНЕКОМПЛЕКС БРЪШЛЕН”АД– ЕДНА СВИНЕФЕРМА;
  7. „БОНИ ФЕРМА ШУМЕН” АД– ЕДНА СВИНЕФЕРМА;
  8. „БОНИ ФЕРМА НИКОЛА КОЗЛЕВО” АД– ЕДНА СВИНЕФЕРМА;
  9. „БОНИ ФЕРМА БРЕСТАК” АД– ЕДНА СВИНЕФЕРМА;
  10. „БОНИ ФЕРМА КРУМОВО ГРАДИЩЕ”АД–ЕДНА СВИНЕФЕРМА;
  11. „БОНИ ФЕРМА ЗИМЕН” АД– ЕДНА СВИНЕФЕРМА;
  12. ,,БОНИ ФЕРМА ПЛЕВЕН” АД– ЕДНА СВИНЕФЕРМА;
  13. ,,БОНИ ФЕРМА ЛЕВСКИ” АД– ЕДНА СВИНЕФЕРМА;
  14. ,,АГРОТАЙМ“ ЕООД– ТРИ СВИНЕФЕРМА.

Изложенията и конференциите в сектора на свиневъдството не само  ще подпомагат бизнеса и насърчават иновациите, но ще създават среда за обмен на идеи, внедряване на устойчиви практики и подобряване на конкурентоспособността на бранша

Участието на 18-те свинекомплекса в „Smart Poultry & Pig World“ е ясен знак за обединените усилия на сектора в посока модернизация и устойчиво развитие. Форумът ще бъде не само място за обмен на опит и добри практики, но и отправна точка за нови партньорства и идеи, които да подпомогнат бъдещето на свиневъдството  в България.

ПРОГРАМА

Сряда, 10 Септември 2025 г.

ЧасТема/събитиеЛектор 
09:00-09:45Регистрация на участниците
10:00:10:30Официално откриване на събитието
🐔 11:00-11:30Селекция за повече яйца с най-високо качествоDr. Matthias SchmutzГенетика
🐷 11:30-12:00Ролята на изкуствения интелект в съвременното свиневъдствоSerhii Shevchenko, PIC EuropeИновация
🐔+🐷 12:00 – 12:30Smart solutions for saving on energy costs in your farmsJan Rovers, Fancom B.V.Екология
12:30- 13:30Обяд, кафе пауза
🐔+🐷 13:30-14:15Възможности за финансиране по новата обща селскостопанска политика през периода 2028-2034 г.Д-р Лозана Василева- Заместник министър на МЗХ
🐔 14:15 – 14:45Новости при превенцията на инфекциозния бронхитД-р Золтан Сабо / Zoltan Szabo “Animal Health
🐔14:45 – 15:15Устойчивост чрез ефективно компостиране на птичи торTBHGREEN
🐷 15:15 – 15:45Практически мениджмънт:

Как да отбием 40 прасета от свиня за година

TBHЕкология
🐔+🐷 15:45- 16:15Оценка на антимикотоксичното средство за намаляване на биодостъпността на микотоксините при домашни птици и свине: Доказателства от токсикокинетични проучванияDr. Insaf RiahiAnimal Health
19:30Smart World Awards

Четвъртък, 11 Септември 2025 г.

🐷 10:00 – 10:30 Future Precision FarmingJeroen Lammers, Vencomatic Group B.V. НидерландияSMART
🐔+🐷 10:30- 11:15Мениджмънт на токсините при моногастрични животни. Как да се справим със стреса от ендотоксини и екзотоксини?Dr. Philipp HesekerWELLFARE
🐔+🐷 11:15-11:45Съвременни тенденции при електронното хранене на свинеMarian Konezs, Agrisys DenmarkSMART
🐔+🐷 11:45 – 12:15Влияние на замърсената питейна вода върху здравния статус при свине и птици. Технологии за пречистване на повърхностни води от естествени и изкуствени водоемиинж. Ароа Джовер, Водни технологии

Университет на Валенсия, Испания

GREEN

 

12:15- 13:15Обяд
🐔+🐷 13:15-13:45Подкрепа за индустриалното животновъдство по СПРЗ 2023-2027Елена Иванова
🐔+🐷 13:45-14:15Новите изисквания на ЕК за устойчивост и тяхното въздействие върху хранително-вкусовата индустрияЦветан Илиев
14:15 – 14:30Кафе Пауза
🐔+🐷 14:30- 15:15Въвеждането на екологични, хуманни и етични норми в животновъдството и тяхното икономическо въздействие 

Ивайло Гълъбов

SMART/ GREEN/ WELLFARE
🐔+🐷 15:15- 16:00Дискусионен панел “Бъдещето на българското животновъдство: перспективи за  устойчиво развитие“Модератор Петя
16:30- 18:00Заключителен коктейл

Очакваме ви там!

