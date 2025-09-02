Работещи служители от 18 свинекомплекса от Асоциацията на индустриалното свиневъдство в България ще посетят Smart Poultry & Pig World

Работещи служители и работници от 18 свинекомплекса членове на Асоциацията на индустриалното свиневъдство в България (АИСБ) ще посетят на 10 и 11 септември във форума Smart Poultry & Pig World. Значимото събитие за свиневъдния бранш ще се проведе в Интер Експо Център, София. Събитието се организира с подкрепата на Асоциацията на индустриалното свиневъдство в България.

Асоциацията на индустриалното свиневъдство в България работи активно с експертите на Министерство на земеделието и храните в дирекции „Животновъдство”, „Развитие на селските райони” и „Държавни помощи и регулации”, „Агростатистика” и ОД ,,Земеделие”. В Държавен Фонд,,Земеделие“ – Разплащателна агенция с дирекция „Държавни помощи” – отдел ”Инвестиционни схеми за подпомагане” и отдел „Краткосрочни схеми за подпомагане”. В Българска агенция по безопасност на храните – с дирекции „Здравеопазване и хуманно отношение към животните” и „Контрол на ВМП”. АИСБ извършва своята развъдна дейност със сътрудничество и контрол от Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството.

Поддържат се контакти с Тракийски университет – Стара Загора и с Аграрния университет в Пловдив, с Институт по животновъдни науки в Костинброд, Земеделски институт в Шумен, Земеделски институт в Стара Загора, с Национална служба за съвети в земеделието и др.

АИСБ работи в сътрудничество с Асоциация на свиневъдите в България, Съюз на птицевъдите в България, Съюз на производителите на комбинирани фуражи, Съюз на животновъдите в България, Асоциация на земеделските производители в България, Асоциация на месопреработвателите и всички Развъдни организации в животновъдството.

В сдружението членуват 14 юридически лица и в осемнадесет свинекомплекса се отглеждат над 75% от свинете в България.

„БОНИХОЛДИНГ” АД; „АГРО СИП” ООД – 3 БРОЯ СВИНЕФЕРМИ; „МАНЕКС СЪН” АД – ЕДНА СВИНЕФЕРМА; „АЯКС- 95 “ ООД– ЕДНА СВИНЕФЕРМА; „АЯКС- 1” ООД – 2 БРОЯ СВИНЕФЕРМИ; „СВИНЕКОМПЛЕКС БРЪШЛЕН”АД– ЕДНА СВИНЕФЕРМА; „БОНИ ФЕРМА ШУМЕН” АД– ЕДНА СВИНЕФЕРМА; „БОНИ ФЕРМА НИКОЛА КОЗЛЕВО” АД– ЕДНА СВИНЕФЕРМА; „БОНИ ФЕРМА БРЕСТАК” АД– ЕДНА СВИНЕФЕРМА; „БОНИ ФЕРМА КРУМОВО ГРАДИЩЕ”АД–ЕДНА СВИНЕФЕРМА; „БОНИ ФЕРМА ЗИМЕН” АД– ЕДНА СВИНЕФЕРМА; ,,БОНИ ФЕРМА ПЛЕВЕН” АД– ЕДНА СВИНЕФЕРМА; ,,БОНИ ФЕРМА ЛЕВСКИ” АД– ЕДНА СВИНЕФЕРМА; ,,АГРОТАЙМ“ ЕООД– ТРИ СВИНЕФЕРМА.

Изложенията и конференциите в сектора на свиневъдството не само ще подпомагат бизнеса и насърчават иновациите, но ще създават среда за обмен на идеи, внедряване на устойчиви практики и подобряване на конкурентоспособността на бранша

Участието на 18-те свинекомплекса в „Smart Poultry & Pig World“ е ясен знак за обединените усилия на сектора в посока модернизация и устойчиво развитие. Форумът ще бъде не само място за обмен на опит и добри практики, но и отправна точка за нови партньорства и идеи, които да подпомогнат бъдещето на свиневъдството в България.

ПРОГРАМА

Сряда, 10 Септември 2025 г.

Час Тема/събитие Лектор 09:00-09:45 Регистрация на участниците 10:00:10:30 Официално откриване на събитието 🐔 11:00-11:30 Селекция за повече яйца с най-високо качество Dr. Matthias Schmutz Генетика 🐷 11:30-12:00 Ролята на изкуствения интелект в съвременното свиневъдство Serhii Shevchenko, PIC Europe Иновация 🐔+🐷 12:00 – 12:30 Smart solutions for saving on energy costs in your farms Jan Rovers, Fancom B.V. Екология 12:30- 13:30 Обяд, кафе пауза 🐔+🐷 13:30-14:15 Възможности за финансиране по новата обща селскостопанска политика през периода 2028-2034 г. Д-р Лозана Василева- Заместник министър на МЗХ 🐔 14:15 – 14:45 Новости при превенцията на инфекциозния бронхит Д-р Золтан Сабо / Zoltan Szabo “ Animal Health 🐔14:45 – 15:15 Устойчивост чрез ефективно компостиране на птичи тор TBH GREEN 🐷 15:15 – 15:45 Практически мениджмънт: Как да отбием 40 прасета от свиня за година TBH Екология 🐔+🐷 15:45- 16:15 Оценка на антимикотоксичното средство за намаляване на биодостъпността на микотоксините при домашни птици и свине: Доказателства от токсикокинетични проучвания Dr. Insaf Riahi Animal Health 19:30 Smart World Awards

Четвъртък, 11 Септември 2025 г.

🐷 10:00 – 10:30 Future Precision Farming Jeroen Lammers, Vencomatic Group B.V. Нидерландия SMART 🐔+🐷 10:30- 11:15 Мениджмънт на токсините при моногастрични животни. Как да се справим със стреса от ендотоксини и екзотоксини? Dr. Philipp Heseker WELLFARE 🐔+🐷 11:15-11:45 Съвременни тенденции при електронното хранене на свине Marian Konezs, Agrisys Denmark SMART 🐔+🐷 11:45 – 12:15 Влияние на замърсената питейна вода върху здравния статус при свине и птици. Технологии за пречистване на повърхностни води от естествени и изкуствени водоеми инж. Ароа Джовер, Водни технологии Университет на Валенсия, Испания GREEN 12:15- 13:15 Обяд 🐔+🐷 13:15-13:45 Подкрепа за индустриалното животновъдство по СПРЗ 2023-2027 Елена Иванова 🐔+🐷 13:45-14:15 Новите изисквания на ЕК за устойчивост и тяхното въздействие върху хранително-вкусовата индустрия Цветан Илиев 14:15 – 14:30 Кафе Пауза 🐔+🐷 14:30- 15:15 Въвеждането на екологични, хуманни и етични норми в животновъдството и тяхното икономическо въздействие Ивайло Гълъбов SMART/ GREEN/ WELLFARE 🐔+🐷 15:15- 16:00 Дискусионен панел “Бъдещето на българското животновъдство: перспективи за устойчиво развитие“ Модератор Петя 16:30- 18:00 Заключителен коктейл

Очакваме ви там!